Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ohlédnutí za císařem
Rekonstrukce bitvy u Slavkova byla největší za poslední roky. [VIDEO]
Desítky policistů v sobotu dohlížely na bezpečnost návštěvníků vzpomínkových akcí k 220. výročí bitvy tří císařů u Slavkova u Brna. Tradiční akce přilákala podle odhadů přibližně dvacet tisíc diváků a účast zhruba 1 600 vojáků v dobových uniformách z osmnácti zemí světa, se stovkou koní a dvěma desítkami děl. Rekonstrukce bitvy u Slavkova byla největší za poslední roky.
Nápor příchozích návštěvníků vrcholil před začátkem hlavního programu, kdy si tisíce diváků hledaly nejlepší místa pro sledování rekonstrukce bitvy. Návštěvnost akce byla velmi vysoká, v okolí bojiště parkovalo podle odhadů přes 8 000 vozidel a policisté museli po celý den aktivně usměrňovat provoz.
V náročném terénu policisté využívali mimo jiné terénní čtyřkolky a policejní jezdce na koních, kteří pomáhali s dohledem nad bezpečným pohybem návštěvníků v okolí bojiště. Na příjezdových komunikacích byly posíleny hlídky dopravní policie, které se zaměřovaly na plynulost dopravy a dodržování pravidel silničního provozu.
Cílem opatření bylo minimalizovat kolony a zajistit co nejplynulejší příjezd i odjezd návštěvníků. Také účinkující se zbraněmi museli dodržovat stanovená pravidla bezpečné manipulace. Policisté u nich mimo jiné prováděli i namátkové dechové zkoušky na alkohol, aby nedošlo k ohrožení diváků ani ostatních účinkujících.
por. Bc. Petr Vala, tiskový mluvčí, 5. prosince 2025.