Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Od nehody ujela

BŘECLAVSKO: Možné čelní srážce poblíž Podivína řidič zabránil chladnokrevným manévrem.

Jen okamžitá a chladnokrevná reakce řidiče osobního automobilu Range Roveru zabránila ve středu ráno krátce před sedmou hodinou havárii. Devětatřicetiletá řidička šedého osobního automobilu Mercedes přejela v úseku mezi Lednicí a Podivínem do protisměru. Řidič Range Roveru reagoval úhybným manévrem vlevo a zabránil tak téměř jistému čelnímu střetu. Nebezpečně jedoucí auto skončilo mimo vozovku, kde narazilo do svodidel. Řidička na místě nezastavila a pokračovala dále v jízdě. Policistům se podařilo poškozené vozidlo asi po hodině vypátrat odstavené na benzínce v Bratislavské ulici v Podivíně. Řidička důvod k ujetí rozhodně měla. Má totiž ještě na několik dní platný zákaz řízení motorových vozidel a měla pozitivní výsledek testu na drogy. Policisté také zjistili, že auto bylo poškozené pravděpodobně i při další nehodě. Vyšetřující dopravní policisté hledají svědky nehody. Přivítají také informace o pohybu šedého Mercedesu kombi v průběhu středečních ranních hodin. Pomoci by mohly i záběry z palubních kamer projíždějících vozidel.

Informace můžete sdělit buď přímo břeclavským dopravním policistům na telefon 602 469 135, nebo na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 3. července 2025

