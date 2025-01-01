Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Neviděli jste ho?

Žádáme veřejnost o pomoc při hledání pohřešovaného. 

Vyškovští policisté zatím marně pátrají po devětatřicetiletém muži z Vyškova, kdy je pro své okolí nedostupný. Doma přitom zanechal osobní doklady, platební kartu i mobilní telefon.

Z možných míst, ke kterým měl vztah a kde by se mohl pohybovat, byly určeny lokality ve vojenském újezdu Březina. Policisté po nahlášení pohřešování místa okamžitě důkladně prohledali. Do pátrací akce se zapojily desítky policistů, dobrovolných i profesionálních hasičů. Ze vzduchu pomáhaly drony, na zemi pátrání podpořily čtyřkolky a psovodi. Ani rozsáhlé pátrání nepřineslo žádné nové informace.

Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 175 cm, štíhlé postavy. Má krátce střižené kaštanově hnědé vlasy a nosí dioptrické brýle. Na levém rameni má tetování draka sahající do poloviny ruky.

Pokud máte jakékoliv informace o pohřešovaném muži, nebo jste jej od doby jeho zmizení zahlédli, kontaktujte prosím neprodleně tísňovou linku 158.

(Je-li odkaz neaktivní, bylo již pátrání odvoláno.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 9. října 2025.

Související dokumenty

  • Audio - Neviděli jste ho .mp3
    Velikost souboru: 751,3 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 