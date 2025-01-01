Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Neviděli jste ho?
Žádáme veřejnost o pomoc při hledání pohřešovaného.
Vyškovští policisté zatím marně pátrají po devětatřicetiletém muži z Vyškova, kdy je pro své okolí nedostupný. Doma přitom zanechal osobní doklady, platební kartu i mobilní telefon.
Z možných míst, ke kterým měl vztah a kde by se mohl pohybovat, byly určeny lokality ve vojenském újezdu Březina. Policisté po nahlášení pohřešování místa okamžitě důkladně prohledali. Do pátrací akce se zapojily desítky policistů, dobrovolných i profesionálních hasičů. Ze vzduchu pomáhaly drony, na zemi pátrání podpořily čtyřkolky a psovodi. Ani rozsáhlé pátrání nepřineslo žádné nové informace.
Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 175 cm, štíhlé postavy. Má krátce střižené kaštanově hnědé vlasy a nosí dioptrické brýle. Na levém rameni má tetování draka sahající do poloviny ruky.
Pokud máte jakékoliv informace o pohřešovaném muži, nebo jste jej od doby jeho zmizení zahlédli, kontaktujte prosím neprodleně tísňovou linku 158.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 9. října 2025.