NeJsme BezMocní

Nikdo v tom není sám – pomoc je blíž, než se zdá. [VIDEO] 

x_header.pngDnes v poledne se napříč celou republikou symbolicky rozblikaly majáky služebních vozidel. Touto iniciativou si Policie České republiky společně s Probační a mediační služba připomněly Evropský den obětí trestných činů, který každoročně připadá na 22. února.

Cílem této symbolické akce je vyjádřit podporu všem obětem trestné činnosti a zároveň zvýšit povědomí veřejnosti o dostupnosti pomoci. Oběti trestných činů často procházejí náročným životním obdobím, které může mít dopad nejen na jejich psychické zdraví, ale i na rodinný a pracovní život. Důležité je vědět, že na tuto situaci nejsou samy.

Policie České republiky poskytuje obětem trestných činů nejen ochranu a profesionální přístup při vyšetřování, ale také základní informace o jejich právech a možnostech další podpory. Probační a mediační služba pak nabízí odborné poradenství, doprovázení a pomoc při řešení následků trestné činnosti, včetně podpory při uplatňování nároků na náhradu škody.

Nikdo v tom není sám – pomoc je blíž, než se zdá.

Odvaha vyhledat pomoc je prvním krokem k návratu do bezpečí a jistoty. V případě, že se kdokoli stane obětí trestného činu, může se obrátit na linku 158 nebo kontaktovat nejbližší policejní služebnu. Až uvidíte blikat vozy s červenomodrými světly, vzpomeňte si na to.

Každý má právo na ochranu a pomoc. Čím dříve se trestný čin oznámí, tím větší je šance na jeho objasnění a také na zajištění podpory pro oběť.

Video naleznete níže.

por. Alena Peterková, policejní preventistka, 20. února 2026.

den obeti 26

den obeti 26 

spilberk

spilberk 

Foto č. 1 - Špilberk

Foto č. 1 - Špilberk 

Foto č. 2 - Špilberk

Foto č. 2 - Špilberk 

1 Brno

1 Brno 

2 ÚO Blansko

2 ÚO Blansko 

3 ÚO Břeclav

3 ÚO Břeclav 

4 ÚO Hodonín (2)

4 ÚO Hodonín (2) 

5 ÚO Hodonín (3)

5 ÚO Hodonín (3) 

6 ÚO Hodonín

6 ÚO Hodonín 

7 ÚO Vyškov

7 ÚO Vyškov 

8 ÚO Znojmo

8 ÚO Znojmo 

