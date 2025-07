Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Náraz do stromu nepřežil

ZNOJEMSKO: Čtyřiačtyřicetiletý motorkář nezvládl poblíž Hevlína průjezd levotočivou zatáčkou.

V pátek večer došlo na silnici mezi Dyjákovicemi a Hevlínem k smrtelné dopravní nehodě. Čtyřiačtyřicetiletý motorkář jedoucí ve směru do Hevlína při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládl řízení, vjel mimo vozovku do příkopu, kde narazil do stromu. Na místě svým zraněním podlehl. Komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná, objízdná trasa vedla přes Hrušovany nad Jevišovkou, případně přes rakouské území přes Laa an der Thaya. K dopravním komplikacím na ní nedocházelo.

por. Bohumil Malášek, 25. července 2025

