Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Napadení v lese u Adamova

V případu z loňského roku došlo k posunu. 

V případu napadení muže v lese u Adamova na Blanensku (starší zpráva zde) ze srpna loňského roku došlo k posunu. U pěti osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Zároveň byl spisový materiál postoupen prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Blansku na soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovné opatření.

U posledního mladistvého zahájila policejní komisařka trestní stíhání pro podezření ze spáchání provinění výtržnictví. Případem se blanenští kriminalisté nadále zabývají.

Kriminalisté se nadále zabývají i možným protiprávním jednáním napadeného muže a čekají na vypracování zadaného odborného znaleckého posudku.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 21. května 2026.

