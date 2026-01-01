Napadení v lese u Adamova
V případu z loňského roku došlo k posunu.
V případu napadení muže v lese u Adamova na Blanensku (starší zpráva zde) ze srpna loňského roku došlo k posunu. U pěti osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Zároveň byl spisový materiál postoupen prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Blansku na soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovné opatření.
U posledního mladistvého zahájila policejní komisařka trestní stíhání pro podezření ze spáchání provinění výtržnictví. Případem se blanenští kriminalisté nadále zabývají.
Kriminalisté se nadále zabývají i možným protiprávním jednáním napadeného muže a čekají na vypracování zadaného odborného znaleckého posudku.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 21. května 2026.