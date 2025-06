Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Milovníci jedné stopy zamířili na Nežij vteřinou

KRAJ: Počasí návštěvníky neodradilo, na akci vládla skvělá atmosféra.

V sobotu 7. června se sjeli do Jedovnic motocykloví nadšenci. Šetnáctý ročník preventivní akce s názvem Nežij vteřinou pořádali policisté z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. I přes občasnou nepřízeň počasí zde panovala skvělá atmosféra. Příchozí si mohli na stanovištích záchranářů a představitelů aplikace Záchranka vyzkoušet důležité úkony směřující k záchraně života. U zástupců z BESIPu byly připravené testy ze znalostí pravidel silničního provozu, zaměřené především na cílovou skupinu motorkářů. Ty zvládli téměř všichni na výbornou. Bohužel ne každý se těmito pravidly na silnicích skutečně řídí. Jak může skončit nebezpečná jízda se mohli návštěvníci přesvědčit na vlastní oči, a to v policejním stanu, kde byly vystaveny fotografie z dopravních nehod. Návštěvníci kromě vystavovatelů, mohli vidět techniku, vybavení a výstroj všech složek integrovaného záchranného systému a také motocykly hradní stráže, vojenské a dopravní policie. Poslední zmínění si tradičně na svých strojích připravili sestavu za doprovodu hudby a odměnou jim tak byl velký aplaus. Odvážnější si mohli vyzkoušet trenažér, který simuluje převrácení vozu při dopravní nehodě. Svou úlohu zde mělo i Velitelství výcviku-Vojenská akademie Vyškov, kteří zde prezentovali tzv. mrtvé úhly. Jednalo se o výhled řidiče z nákladního automobilu vozidla Tatry 810. Během programu proběhla i instruktáž s názornou ukázkou motorkářské airbagové vesty a další vhodné a bezpečné doplňky na motocykl. Slalom mezi kuželkami na motorce, neboli MotoGymkhanu bravurně předvedli reprezentanti ČR i Evropy. Během akce nechyběla společná vzpomínka a modlitba, která směřovala k těm, jež silnice vzala to nejcennější. Uskutečnila se za přítomnosti jedovnického faráře Václava Trmače. Návštěvníci, kteří splnili přínosné úkoly na dvou stanovištích, obdrželi od policistů praktický dárek, a to reflexní šle na motocykl. Někteří si navíc odnesli další hodnotné ceny v rámci připravených soutěží.

Rádi bychom vám ještě jednou poděkovali za vaší přízeň a velké poděkování patří také všem, kteří se na akci podíleli. Přejeme nejen milovníkům jedné stopy spoustu kilometrů bez nehod a šťastný návrat ke svým nejbližším.

por. Mgr. Lenka Petželková, 9. června 2025

vytisknout e-mailem