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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kriminalisté obvinili dvě osoby

Případ psa se známkami popálení si převzali kriminalisté - Aktualizace 

V minulých dnech kriminalisté z územního odboru Brno-venkov zahájili trestní stíhání mladého muže a ženy středního věku pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat ve formě spolupachatelství.

Trestní stíhání obviněných osob je vedeno na svobodě. Kriminalisté nadále intenzivně prověřují všechny okolnosti případu a pokračují v dalších procesních úkonech trestního řízení.

S ohledem na probíhající vyšetřování nebudeme v současné době poskytovat bližší informace.

por. Petr Vala, 22. července 2026 - Aktualizace

Od začátku týdne si případ od šlapanických policistů převzali kriminalisté územního odboru Brno-venkov. Muže již vyslechli a nadále intenzivně prověřují všechny okolnosti případu. V souvislosti s prošetřováním zadali také znalecké posudky, na jejichž výsledky nyní čekají. Případem se i nadále zabýváme.

por. Petr Vala, 21. května 2026 - Aktualizace

V sobotu ráno jsme přijali oznámení od městské policie ve Šlapanicích o odchyceném psovi (plemeno Cane Corso), který měl nést známky popálení. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat proti neznámému pachateli.

V současné době již známe majitele psa, ten však dosud ve věci nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku, a proto nyní nelze jednoznačně určit, jak k události došlo.

Žádáme veřejnost o pomoc. Pokud byl kdokoliv svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, případně má informace související s událostí, obraťte se prosím na linku 158.

por. Petr Vala, 16. května 2026.

Související dokumenty

  • Audio - Případem se zabýváme.mp3
    Velikost souboru: 937,4 KB / formát MP3
  • Audio - Aktualizace 21.května.mp3
    Velikost souboru: 238,4 KB / formát MP3
  • Audio - Stíhání obviněných osob Aktualizace 22. července.mp3
    Velikost souboru: 327,0 KB / formát MP3

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