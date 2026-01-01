Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kriminalisté obvinili dvě osoby
Případ psa se známkami popálení si převzali kriminalisté - Aktualizace
V minulých dnech kriminalisté z územního odboru Brno-venkov zahájili trestní stíhání mladého muže a ženy středního věku pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat ve formě spolupachatelství.
Trestní stíhání obviněných osob je vedeno na svobodě. Kriminalisté nadále intenzivně prověřují všechny okolnosti případu a pokračují v dalších procesních úkonech trestního řízení.
S ohledem na probíhající vyšetřování nebudeme v současné době poskytovat bližší informace.
por. Petr Vala, 22. července 2026 - Aktualizace
Od začátku týdne si případ od šlapanických policistů převzali kriminalisté územního odboru Brno-venkov. Muže již vyslechli a nadále intenzivně prověřují všechny okolnosti případu. V souvislosti s prošetřováním zadali také znalecké posudky, na jejichž výsledky nyní čekají. Případem se i nadále zabýváme.
por. Petr Vala, 21. května 2026 - Aktualizace
V sobotu ráno jsme přijali oznámení od městské policie ve Šlapanicích o odchyceném psovi (plemeno Cane Corso), který měl nést známky popálení. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat proti neznámému pachateli.
V současné době již známe majitele psa, ten však dosud ve věci nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku, a proto nyní nelze jednoznačně určit, jak k události došlo.
Žádáme veřejnost o pomoc. Pokud byl kdokoliv svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, případně má informace související s událostí, obraťte se prosím na linku 158.
por. Petr Vala, 16. května 2026.