Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Krádež MacBooku

BRNO: Policisté hledají svědky.

Brněnští kriminalisté pátrají po totožnosti mladíků, jejichž svědectví by mohlo být nápomocno zdárnému vyšetření krádeže MacBooku. K odcizení tohoto zařízení došlo noci z 30. 5. 2025 na 31. 5. 2025 na v baru TeePee v městské části Brno-Bystrc. Neznámý pachatel vytáhl MacBook z tašky, která byla uložena v batohu, a z místa odešel. Na fotografií jsou svědci, se kterými by kriminalisté rádi hovořili. Ti by mohli poskytnout důležité informace, které by pomohly objasnit okolnosti krádeže.

Jakékoliv informace k mužům na fotografiích, můžete sdělit policistům na telefonní číslo 974 628 802 nebo na linku 158.



nprap. Petra Hrůzová, 24. června 2025.

