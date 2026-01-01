Kontrole se nevyhnuli
Tři případy během minulého týdne skončily dopadením, nechyběl alkohol ani drogy. [VIDEO]
V minulém týdnu se ve třech případech pokusili řidiči vyhnout silniční kontrole na Hodonínsku. Jejich snahy však nakonec vyšly naprázdno.
V pondělí odpoledne si kyjovští policisté v Labutech všimli dvaatřicetiletého řidiče čtyřkolky bez registrační značky, který neměl na hlavě helmu. Po spatření hlídky navíc okamžitě sjel ze silnice na louku, kde po krátké jízdě ze stroje seskočil a dal se na útěk. Prchal korytem potoka do nedaleké obce, kde se schoval na dětském hřišti. Netrvalo však dlouho a krčícího se, promočeného muže policisté objevili schovaného pod dětskou skluzavkou. Hlídka následně zjistila, že důvodů k tomuto jednání měl hned několik. Mimo jiné měl zákaz řízení až do roku 2027 a nadýchal přibližně půl promile alkoholu.
O dva dny později se odehrál podobný případ s téměř stejným koncem v lesích poblíž Dubňan na Hodonínsku. Tentokrát si prvosledová hlídka povšimla osobního vozidla, které na lesní cestu odbočilo z hlavní silnice. Jakmile však muž za volantem spatřil před sebou služební vozidlo, okamžitě odbočil do lesa a pokusil se zmizet. Tam jej ale zakrátko zastavil přes cestu spadlý strom. Ani po svých se však daleko nedostal a byl dostižen a zpacifikován. Orientační test na přítomnost drog u něj vyšel pozitivně, osmačtyřicetiletý řidič se však odmítl podrobit lékařskému vyšetření. To zřejmě nebyl jediný důvod, proč se chtěl kontrole vyhnout. Prohlídkou vozidla totiž hlídka odhalila podezřelou bílou krystalickou látku v menším množství, kterou zajistila a odeslala k expertíze.
Dalším zbytečným pokusem ujet policejní hlídce se tentokrát ve Ždánicích na Hodonínsku prezentovala pětadvacetiletá řidička. Ta se ve čtvrtek večer pokusila přelstít kyjovskou hlídku kuriózním manévrem, když stojícího policistu dávajícího pokyn k zastavení červeným světlem jednoduše objela. Tento zoufalý pokus o únik však neměl žádnou šanci na úspěch. Následovalo krátké pronásledování, při kterém si žena za volantem počínala velmi riskantně. Na silnici například jezdila v protisměru, kličkovala a projížděla obcí dálniční rychlostí. Nakonec se jí stal osudným průjezd křižovatkou na okraji obce Žarošice, kde ve vysoké rychlosti při odbočování narazila do linkového autobusu. V něm naštěstí necestovali žádní cestující a nikomu se při nehodě nic nestalo. I v tomto případě měla řidička pozitivní test na omamné a psychotropní látky, odmítla se však podrobit lékařskému vyšetření. Dechová zkouška navíc prokázala přítomnost alkoholu v dechu, naměřeno jí bylo téměř půldruhého promile. Také ona měla zákaz řízení, a to až do příštího roku, tedy do roku 2027.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 23. dubna 2026.