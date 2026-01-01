Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dopravních nehod přibylo
První polovina prázdnin se řidičům nepovedla.
První polovina letních prázdnin končí. Bohužel pro mnoho řidičů nebyla šťastným obdobím. Jen na jihomoravských silnicích vyhaslo šest lidských životů, oproti stejnému období minulého roku narostl o sto případů celkový počet evidovaných dopravních nehod a překročil hodnotu pět set čtyřiceti případů, klesl počet těžce raněných osob, kterých je třináct.
Poslední tragická nehoda se odehrála v Branišovicích, kde řidič osobního vozu nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici. Právě na podobné přestupky se policisté dlouhodobě zaměřují, a to i za využití moderní techniky. Přiložené záběry dokumentují porušování pravidel silničního provozu řidiči a cyklisty na křižovatce nedaleko Otnic.
Mnoho vážných dopravních nehod má na svědomí také únava a nepozornost. Ty může ovlivnit pouze samotný řidič. Aktuální velmi teplé počasí navíc představuje další významnou zátěž, a proto je potřeba únavě předcházet, dělat častější přestávky, dodržovat pitný režim a nepřeceňovat své síly za volantem.
por. David Chaloupka, 31. července 2026