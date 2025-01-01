Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dopravní policisté hledají svědka
Chodec po střetu s vozidlem odešel a nenechal na sebe kontakt.
Hodonínští dopravní policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při objasnění dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 18. prosince 2025 krátce po 11. hodině dopoledne v Kyjově poblíž nákupního centra Vendo park.
Podle dosavadních informací chtěl jeden z řidičů na přechodu pro chodce umožnit přejít muži přibližně ve věku kolem 30 let, oblečenému do reflexní pracovní bundy. Ve chvíli, kdy chodec vstoupil na přechod, však další řidič jedoucí za ním nestihl zabrzdit, narazil do stojícího vozidla a to následně srazilo chodce. Sražený chodec ale z místa ještě před příjezdem policistů odešel.
Z důvodu řádného vyšetření celé události s ním dopravní policisté potřebují hovořit.
Pokud jste to byl právě vy, nebo víte, o koho se jedná, ozvěte se prosím dopravním policistům na tísňovou linku 158 nebo na telefonní číslo 724 275 039.
Děkujeme za spolupráci.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 18. prosince 2025