Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Domů se nevrátila
Policisté pátrají po mladé ženě.
Blanenští policisté od odpoledne pátrají po mladé ženě, osmnáctileté Kristýně Svobodové. Ta měla včera po poledni odjet na schůzku, ze které se ve smluvený čas domů nevrátila. Od posledního telefonátu, kdy ji blízcí sháněli, už není dostupná ani na telefonu. Dnes ráno nedošla do školy. V minulosti takto domov nikdy neopustila.
Kristýna Svobodová je hubené postavy, má středně dlouhé tmavé vlasy. Při odchodu měla na sobě hnědé boty a černé legíny. Žena má sníženou schopnost komunikace, není schopna si říci o pomoc a může mít i problémy s orientací. Dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v ČR.
Vzhledem k chladnému počasí se obracíme s žádostí o pomoc při pátrání na veřejnost. Je možné, že je v nesnázích. Pokud tedy potkáte osmnáctiletou, zmateně působící ženu, volejte linku 158.
por. David Chaloupka, 6. ledna 2026
Odkaz na pátrání:https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19100106260601