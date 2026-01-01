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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chtěl si půjčit peníze

Mladík na nesmyslných poplatcích odeslal statisíce. 

Delší dobu vodil za nos podvodník mladého muže z Hodonína. Ten si chtěl zařídit půjčku na čtyři sta tisíc korun a využil služeb zprostředkovatele, kterého nalezl na internetovém inzertním portále. Podvodník mu po telefonu uváděl, že je spolupracovníkem známé německé banky, a že mu vše bez problému zařídí. Po zájemci o půjčku chtěl jen nainstalovat aplikaci a vyplnit povinné údaje. Jenže situace se měla nečekaně zkomplikovat a zprostředkovatel chtěl po zájemci dodatečně uhradit různé poplatky, aby mu půjčka mohla být vyplacena. Během dvou měsíců tak za manipulační, ověřovací, autorizační, zprostředkovací, blokovací poplatky, dále za příspěvek na boj proti praní špinavých peněz, vládní daň, a na dalších nesmyslných poplatcích odeslal téměř dvě stě třicet tisíc korun. Když si pak v bance ověřoval jméno zprostředkovatele, zjistil, že jej nikdo nezná a s nikým toho jména nespolupracují. To už pochopil, že se jedná o podvod.

por. David Chaloupka, 11.června 2026

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