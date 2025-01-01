Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Alkohol za řídítky
Karamboly se naštěstí obešly bez vážného zranění.
Slunečné a horké dny lákají na silnice řadu cyklistů, kteří si jízdu zpestřují alkoholem a výsledkem jsou karamboly. V úterý to byl na Břeclavsku dvaatřicetiletý cyklista, který nezvládl svůj šlapací stroj a upadl. Dechová zkouška ukázala hodnotu téměř tři promile. Ve středu přijímají policisté oznámení o pádu cyklisty na Blanensku. Sedmdesátiletý muž posilněn alkoholem nezvládl svůj senior-bike a upadl. Výsledek dechové zkoušky 2,7 promile. Naštěstí se oba pády obešly bez vážného zranění.Opět nás čekají slunečné dny s teplotami přes třicet stupňů, kdy je důležité dodržovat pitný režim, ale nezapomínejte, že alkohol nepatří za volant ani za řídítka.
nprap. Petra Hrůzová, 15. srpna 2025