Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol hrál hlavní roli

BRNO VENKOV: Motocyklista bez přilby naboural v Šerkovicích do zaparkovaného auta.

Alkohol sehrál stěžejní roli hned ve dvou dopravních nehodách, které na Brněnsku vyšetřují dopravní policisté. Krátce před půlnocí se na motorce Honda řítil Šerkovicemi čtyřiapadesátiletý muž. Při průjezdu obcí řidič bez přilby nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného osobního automobilu Opel. Na obou vozidlech vznikla škoda za skoro čtyřicet tisíc korun. Řidiče převezli přivolaní záchranáři se zraněními hlavy do nemocnice. Dopravní policisté měli o příčině havárie poměrně rychle jasno. Motocyklista totiž nadýchal více než půldruhé promile.

Hodně podobný příběh se odehrál v Modřicích. Tam po poledni sedmapadesátiletý řidič škodovky při projíždění přes most nezvládl řízení a narazil do svodidel a sloupku dopravního značení. I v tomto případě měl šofér pozitivní test na alkohol. Přístroj ukázal téměř dvě a půl promile. Škoda je skoro třicet tisíc korun. Oba řidiči musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bohumil Malášek, 27. května 2025

