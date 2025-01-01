Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Informace k výjezdům PČR na určitou adresu
Zveřejnění podle ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. - sdělení informací
Na základě Vaší žádosti, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla doručena do datové schránky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje dne 22. 11. 2025 a jejím obsahem byl požadavek k poskytnutí:
Informací o všech oznámeních, hlášeních a výjezdech Policie ČR vztahujících se k adrese: ULICE, ČÍSLO, MÍSTO (parcela ČÍSLO, budova ČÍSLO).
V rámci uvedené žádosti Vás prosím o poskytnutí následujících anonymizovaných údajů:
Datum a čas všech oznámení týkajících se této adresy.
Datum, čas a počet výjezdů hlídek Policie ČR.
Interní klasifikaci události (např. rušení nočního klidu, narušení občanského soužití, podezřelé chování, agresivita apod.).
Způsob vyřízení události (např. vyřešeno na místě, bez zjištění, předáno jinému orgánu, poučení apod.).
Období: od DDMMRRRR do dne vyřízení žádosti.
Odpověď na Váš dotaz je v přílohou tohoto dokumentu. Pro přehlednost je zpracována v tabulce excel. První sloupec označuje přijetí oznámení, druhý sloupec označuje výjezd na místo, třetí sloupec stručný popis řešené události a čtvrtý sloupec způsob vyřízení.
