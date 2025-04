Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dotaz ke konkrétnímu případu

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď ze dne 7. dubna 2025

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace

Dne 24. března 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen "povinný subjekt" nebo "krajské ředitelství") prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informace podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které požadujete poskytnout níže uvedené informace:

a) Bylo policii doručeno podání pod ID datové zprávy č. číslo?

b) Jak s tímto podáním bylo ze strany policie naloženo?

c) Žádáme o sdělení kompletního pohybu / oběhu tohoto dokumentu.

d) Kdy se toto podání dostalo ke zpracovateli předmětné trestní věci?

e) Kdo konkrétně byl zpracovatelem této předmětné trestní věci k datu doručení předmětného podání?

f) Bylo podání zaevidováno v systému ETŘ? Kdy? Kým? Pod jakým jednoznačným identifikátorem? Jaké pořadové číslo dokumentu (číslo jednací) v předmětném trestním řízení tento dokument má? A jaké je pořadové číslo (číslo jednací) v trestním spisu?

g) Byl k tomuto návrhu žádán státní zástupce o souhlas / nesouhlas / stanovisko? Kdy? Jakou cestou? A kým?

h) Jaká byla reakce na předchozí bod ze strany státního zástupce?

i) Jaké veškeré položky (dokumenty, soubory, apod.) byly „navázány“ k předmětné písemnosti v systému ETŘ do současnosti?.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám postupně dle jednotlivých sděluji následující:

a) Podání doručené pod ID datové zprávy č. číslo bylo doručeno do datové schránky krajského ředitelství.

b) Podání bylo zaevidováno jako součást spisového materiálu ve věci sp. zn. KRPB-číslo/TČ

c) Dne 23. 1. 2024 bylo podání doručeno do datové schránky krajského ředitelství, téhož dne bylo elektronicky předáno na věcně a místně příslušný organizační článek krajského ředitelství, a to na Územní odbor Vyškov, oddělení hospodářské kriminality a téhož dne bylo zaevidováno k č. j. KRPB-číslo/TČ.

d) Podání se dostalo ke zpracovateli dnem zaevidování dokumentu do č. j. KRPB-číslo/TČ.

e) Zpracovatelem ve věci č. j. KRPB-číslo/TČ byl v době doručení písemnosti hodnost jméno příjmení.

f) Předmětná písemnost byla zaevidována pověřeným pracovníkem spisové služby v systému ETŘ dne DDMMRRRR, pod pořadovým číslem číslo. Vzhledem k tomu, že originál spisového materiálu byl odeslán na Okresní státní zastupitelství ve Vyškově, nemáme k dispozici informaci o pořadovém čísle dokumentu v trestním spisu.

g) Souhlas státního zástupce nebyl žádán.

h) Vzhledem k významu sdělené informace v předchozím bodu je vyloučena existence požadované informace.

i) Na tuto datovou zprávu jsou navázané písemnosti:

ISDS_obalka_číslo.pdf;

ISDS_dodejka_číslo.zfo;

Návrh na zrušení zajištění věci.pdf ;

protokol_číslo (1).PDF;

protokol_číslo (2).PDF;

Krajský soud Brno - Usnesení -_číslo (1).pdf;

Okresní soud Vyskov - Rozsudek číslo (1).pdf.

