Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Viktória HORVÁTH
Č. j. KRPB-230696-116/TČ-2024-060216, Viktória HORVÁTH, roč. 2002,
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Komárov
Zvonařka 18, 617 00 Brno
Č. j. KRPB-230696-116/TČ-2024-060216
Brno 16. září 2025
VÝZVA k vyzvednutí zásilky
doručované podle § 64 trestního řádu
Adresát: Viktória HORVÁTH, roč. 2002,
Adresa, na níž má být písemnost doručena: 3811, 99999, Szikszó, Maďarsko, kontaktní adresa: Preslova 419/71, Brno - Pisárky, 602 00
Doručovaná písemnost: Usnesení policejního orgánu o zrušení zajištění peněžních prostředků podle § 79f odstavce 1 až 3 trestního řádu vydaného pod pod č.j.: KRPB-230696-108/TČ-2024-060216
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Komárov, Zvonařka 18, 617 00 Brno
Protože jste nebyla při doručování písemnosti zastižena, na uvedené adrese a jste neznámá a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost dne 17.09.2025 uložena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to na recepci (u dozorčí služby) v budově Policie České republiky, Zvonařka 18 Brno - Komárov v době od 07.00 hod. do 15.00 hod.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vrácena odesílateli, o tomto se na úřední desce vyvěsí sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Ing. Roman Pavlica
Datum 16.09.2025
Zpracoval:
nprap. Ing. Roman Pavlica
974 623 602 (661)
npor. Mgr. Bc. Petr Pokorný
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Olga Rössner Pifková
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 16.09.2025
Sejmuto dne: 27.09.2025