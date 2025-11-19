Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce -Viktor SHCHOBAK
Č. j. KRPB-68025-321/TČ-2023-060079-IVS, Viktor SHCHOBAK, roč. 1988
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor analytiky a kybernetické kriminality
Oddělení kybernetické kriminality
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-68025-321/TČ-2023-060079-IVS Brno 19. listopadu 2025
Počet stran: bude dopočítáno
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Viktor SHCHOBAK, roč. 1988.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bílinská 81/5, 417 03 Dubí.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vedená pod č.j. KRPB-68025-320/TČ-2023-060079-IVS ze dne 19.11.2025.
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, uložit písemnost Policie ČR do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v pracovní dny v době od 07:00 do 14:00 hodin na útvaru Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Mgr. Iva Svobodová
Datum: 19.11.2025
Podpis doručujícího policisty:
kpt. Mgr. Iva Svobodová
vrchní komisař
tel.: 974 623 204
mjr. Ing. Stanislav Kovárník
vedoucí oddělení
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 20.11.2025
Sejmuto dne: 01.12.2025