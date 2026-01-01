Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Serhii SMYK
Č. j. KRPB-58407-73/TČ-2025-060219-IT, Serhii SMYK, roč. 1992
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc
Nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno
Č. j. KRPB-58407-73/TČ-2025-060219-IT Brno 8. ledna 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Serhii SMYK, nar. 13.02.1992
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Katovická 403/20, 181 00 Praha-Bohnice, Česko
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Bystrc,
nám. 28. dubna 9 v Brně, 635 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 81a k § 80, 81 trestního řádu ze dne 8.1.2026 k č. j. KRPB-58407/TČ-2025-060219-IT.
Protože Vaše adresa je neznámá a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 8.1.2026 datum vytvoření Výzvy 8.1.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 22:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 9 v Brně.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Zpracoval:
nprap. Marek Vybral
vrchní inspektor
tel. 974 628 825
Vyvěšeno dne: 09.01.2026
Sejmuto dne: 20.01.2026