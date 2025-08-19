Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – KURKO Yuliia
Č. j. KRPB-152316-484/TČ-2022-060079-STA, KURKO Yuliia, roč. 1995
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor analytiky a kybernetické kriminality
Oddělení kybernetické kriminality
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-152316-484/TČ-2022-060079-STA Brno 19. srpna 2025
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: KURKO Yuliia, nar. 04.07.1995
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Plachého 936/5, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vedená pod č.j. KRPB-152316-482/TČ-2022-060079-STA ze dne 19.08.2025.
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, písemnost Policie ČR uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v pracovní dny v době od 07:30 do 15:00 hodin na útvaru Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor analytiky a kybernetické kriminality, Oddělení kybernetické kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Mgr. Jan Stáhala
Datum:19.08.2025
Zpracoval:
kpt. Mgr. Jan Stáhala
Tel. sekr. 974 623 305
Vyvěšeno dne: 20.08.2025
Sejmuto dne: 01.09.2025