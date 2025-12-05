Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Jiří ZÍTEK
Č. j. KRPB-109564-41/TČ-2025-060210, Jiří ZÍTEK, roč. 1973
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - střed
Běhounská 1, 602 00 Brno
Č. j. KRPB-109564-41/TČ-2025-060210 Brno 5. prosince 2025
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Jiří ZÍTEK, nar. 25.11.1973 v České Budějovice, rozvedený, doklad: 217842248, trv. bytem nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice-České Budějovice 1. Adresa, na níž má být písemnost doručena: Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice-České Budějovice.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení PČR Brno-střed.
Doručovaná písemnost: Usnesení podle § 79f odstavec 1 až 3 trestního řádu ze dne 12.11.2025 k č. j. KRPB-109564-37/TČ-2025-060210.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 05.12.2025.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 20:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - střed, Běhounská 1, Brno 602 00.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: prap. Pavlína Zacpálková
Datum: 05.12.2025
Zpracovala:
prap. Pavlína Zacpálková
tel.: 974 624 443
Vyvěšeno dne: 05.12.2025
Sejmuto dne: 16.12.2025