Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Dragos Vlad VOROVEI
Č. j. KRPB-187792-438/TČ-2021-060081-JAR, Dragos Vlad VOROVEI, roč. 1985
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-187792-438/TČ-2021-060081-JAR
Brno 19.·prosince·2025
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu,
ve spojení s ustanovením § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Adresát: Dragos Vlad VOROVEI, nar. 30.07.1985, naposledy v ČR bytem Heliova 537/5, 460 01 Liberec I
Adresa, na níž má být písemnost doručena: současné místo pobytu - adresa pro doručení neznámá
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno
Doručovaná písemnost: Vyrozumění o vrácení věci - opakované, č. j. KRPB-187792-433/TČ-2021-060081-JAR, na základě pravomocného usnesení dle § 80 odst. 1 trestního řádu, č.j. KRPB-187792-398/TČ-2021-060081-JAR, právní moc usnesení dne 06.06.2025.
Jelikož současný pobyt adresáta není znám a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 19.12.2025.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. na sekretariátu Služby kriminální policie a vyšetřování – 1. oddělení hospodářské kriminality, na adrese Kounicova 24, 611 32 Brno. Vezměte si s sebou občanský nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Policejní orgán v rámci po nabytí právní moci usnesení o vydání nebo vrácení věci podle ustanovení § 80, 81 trestního řádu, a z důvodu plnění povinnosti podle ustanovení § 13, ve spojení s ustanovením § 11 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky poučuje vyzvanou oprávněnou osobu o následcích neuposlechnutí výzvy k převzetí věci:
1) Pokud osoba, která má na věc právo, ji přes opakovanou písemnou výzvu (Vyrozumění o vrácení věci), která byla minimálně dvakrát prokazatelně doručována, nepřevezme ve stanoveném termínu a na stanoveném místě, bude věc prodána nebo věc jako bezcenná zničena.
2) Po marném uplynutí lhůty k převzetí věci a stanovené ve výzvě vydá orgán činný v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce nebo soud) usnesení ve smyslu § 80 odst. 1 trestního řádu, kterým rozhodne o pověření k prodeji věci podle § 80 odst. 1, odst. 4 Ministerstvo vnitra - Centrum zajištěných aktiv. Prodej bude dále realizován ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Částka za prodej věci stržená bude uložena do úschovy soudu.
3) Nepřichází-li v úvahu prodej věci, z důvodu, že věc naplňuje podmínku bezcennosti (např. morální zastarání, nedostatečný technický stav k bezpečné použití apod.), vydá orgán činný v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce nebo soud) usnesení, kterým podle § 80 odst. 1 trestního řádu rozhodne o jejím zničení. S věcí se, po právní moci usnesení, nakládá jako s odpadem ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., o odpadech, v kontextu se zákonem č. 541/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
4) Vlastník věci má právo s ní libovolně nakládat (§ 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), v konkrétnosti na obsah výzvy je oprávněn s věcí disponovat, a tedy i věc zničit, pokud tomu nebrání zákon nebo práva třetích osob. Vlastník věci má proto právo z vlastní vůle prohlásit, že se vzdává vlastnického práva k ní, tedy ji např. nechce držet ani jinak užívat, a že ji chce zničit. Z prohlášení vlastníka věci musí zjevné, že jednal svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, tedy projev jeho vůle nezpochybňuje úmysl zničit věc.
Pro účely rozhodování o věci musí být prohlášení vlastníka provedeno před orgánem činným v trestním řízení (policejním orgánem, státním zástupcem, soudem), jinak jej musí vlastník věci zpracovat sám a písemně s vlastnoručním podpisem, a prokazatelně doručováno orgánu činnému v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud).
5) Po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě k převzetí věci, lze považovat pokračování doby úschovy a správy věci za bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto je možno právně požadovat úhradu nákladů s tímto spojených.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
kpt. Mgr. Michal Maroši
Podpis doručujícího policisty:
kpt. Mgr. Michal Maroši
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 22.01.2026