Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Alexandr Lendel
Č. j. KRPB-36250-52/TČ-2025-060219, Alexandr Lendel, roč. 1988
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc
Nám. 28. dubna 9
635 00 Brno
Č. j. KRPB-36250-52/TČ-2025-060219
Brno 25. prosince 2025
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Alexandr LENDEL, nar. 31.03.1988
Adresa, na níž má být písemnost doručena: neznámá
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 9 v Brně, 635 00 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f odst. 1,3 trestního řádu ze dne 17.10.2025 k č. j. KRPB-36250/TČ-2025-060219.
Protože Vaše adresa je neznámá a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 25.12.2025, datum vytvoření Výzvy 25.12.2025.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 22:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 9 v Brně.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: prap. Václav Sulek
Datum: 25.12.2025
Podpis doručujícího policisty:
prap. Bc. Václav Sulek
inspektor
tel.: 974628802
Vyvěšeno dne: 25.12.2025
Sejmuto dne: 06.01.2026