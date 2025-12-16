Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezených zbraní - bližší popis v textu

Č. j. KRPB-14667-5/ČJ-2025-0602IZ 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Brno
Příční 31
611 32 Brno

Č. j. KRPB-14667-5/ČJ-2025-0602IZ

Brno 15. prosince 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí: 

- vedeno pod čj. KRPB-217886/ČJ-2025-0600IZ: 

  • expanzní zbraň, výrobce IWG, model P 800, ráže 8 mm Knall, v.č. 01445, 3 ks zásobníků do jiných typů zbraní,
  • expanzní zbraň, výrobce nezjištěn, model Police, ráže 8 mm Knall, v.č. E191900.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.


vedeno pod čj. KRPB-81948/ČJ-2025-0600IZ: 

  • revolver, výrobce neuveden, model neuveden, ráže 5,75 Velodog, v.č. 655,
  • revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. neuvedeno,
  • revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. BY6845,
  • revolver, výrobce Liberty, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. neuvedeno,
  • revolver, výrobce Colt, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. 39127,
  • revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 320 Short, v.č. 23, se sklopnou spouští,
  • revolver, výrobce Belgie, model neuveden, ráže 0-bez ráže, v.č. 194123,
  • revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. 98, uprava válce (vložky),
  • pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. 4061,
  • kulovnice opakovací, výrobce nezjištěn, model 88, ráže 8 x 57 I, v.č. 5659,
  • revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 0-bez ráže, v.č. RP1330/77,
  • brokovnice dvojka, výrobce Belgie, model neuveden, ráže 16/65, v.č. 118,
  • pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. 57,
  • pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. neuvedeno,
  • pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. neuvedeno,
  • pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. neuvedeno,
  • revolver, výrobce Belgie, model neuveden, ráže 44 SandW Russian, v.č. 6479.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.


- vedeno pod čj. KRPB-223269/ČJ-2025-0600IZ: 

  • kulovnice opakovací, výrobce nezjištěn, model 98, ráže 30-06 Spring, v.č. 5768.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.


- vedeno pod čj. KRPB-221284/ČJ-2025-0600IZ: 

  • expanzní zbraň, výrobce Bruni, model Olympic 38, ráže 9 mm R Knall, v.č. BEZ.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.


- vedeno pod čj. KRPB-129031/ČJ-2024-0600IZ: 

  • pistole samonabíjecí, výrobce Dušek Opočno, model DUO, ráže 6,35 mm Browning, v.č. 140203, 1 ks zásobník.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.


- vedeno pod čj. KRPB-39654/ČJ-2025-0600IZ: 

  • pistole samonabíjecí, výrobce ČZ Uherský Brod, model CZ 83, ráže 7,65 mm Browning, v.č. BEZ, 1 ks zásobník.

Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.

Jelikož do dnešního dne nebyli zjištěni vlastníci nalezených věcí, jsou věci v současné době uloženy v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, kontaktní místo Brno, ulice Příční č. 31, kde budou v souladu s § 68 odst. 3 zákona uloženy po dobu 6 měsíců ode dne jejich nálezu.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle § 68 odst. 3 zákona v souladu s § 1052 a následujícími zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadají nalezené věci do vlastnictví státu. 

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.

Zpracoval:
npor. Ing. Iveta Rivero Ramos

kpt. Mgr. Igor Šoukal
vrchní komisař
(schváleno elektronicky)


Vyvěšeno dne: 16.12.2025
Sejmuto dne: 01.01.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 