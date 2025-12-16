Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném popisu nalezených zbraní - bližší popis v textu
Č. j. KRPB-14667-5/ČJ-2025-0602IZ
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Brno
Příční 31
611 32 Brno
Brno 15. prosince 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou oznamuje neznámému vlastníku veřejný popis nalezených věcí:
- vedeno pod čj. KRPB-217886/ČJ-2025-0600IZ:
- expanzní zbraň, výrobce IWG, model P 800, ráže 8 mm Knall, v.č. 01445, 3 ks zásobníků do jiných typů zbraní,
- expanzní zbraň, výrobce nezjištěn, model Police, ráže 8 mm Knall, v.č. E191900.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
vedeno pod čj. KRPB-81948/ČJ-2025-0600IZ:
- revolver, výrobce neuveden, model neuveden, ráže 5,75 Velodog, v.č. 655,
- revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. neuvedeno,
- revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. BY6845,
- revolver, výrobce Liberty, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. neuvedeno,
- revolver, výrobce Colt, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. 39127,
- revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 320 Short, v.č. 23, se sklopnou spouští,
- revolver, výrobce Belgie, model neuveden, ráže 0-bez ráže, v.č. 194123,
- revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. 98, uprava válce (vložky),
- pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. 4061,
- kulovnice opakovací, výrobce nezjištěn, model 88, ráže 8 x 57 I, v.č. 5659,
- revolver, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 0-bez ráže, v.č. RP1330/77,
- brokovnice dvojka, výrobce Belgie, model neuveden, ráže 16/65, v.č. 118,
- pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. 57,
- pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. neuvedeno,
- pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, v.č. neuvedeno,
- pistole jednoranová, výrobce nezjištěn, model neuveden, ráže 22 Short, v.č. neuvedeno,
- revolver, výrobce Belgie, model neuveden, ráže 44 SandW Russian, v.č. 6479.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
- vedeno pod čj. KRPB-223269/ČJ-2025-0600IZ:
- kulovnice opakovací, výrobce nezjištěn, model 98, ráže 30-06 Spring, v.č. 5768.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
- vedeno pod čj. KRPB-221284/ČJ-2025-0600IZ:
- expanzní zbraň, výrobce Bruni, model Olympic 38, ráže 9 mm R Knall, v.č. BEZ.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
- vedeno pod čj. KRPB-129031/ČJ-2024-0600IZ:
- pistole samonabíjecí, výrobce Dušek Opočno, model DUO, ráže 6,35 mm Browning, v.č. 140203, 1 ks zásobník.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
- vedeno pod čj. KRPB-39654/ČJ-2025-0600IZ:
- pistole samonabíjecí, výrobce ČZ Uherský Brod, model CZ 83, ráže 7,65 mm Browning, v.č. BEZ, 1 ks zásobník.
Věc byla nalezena a následně odevzdána Policii České republiky. Vlastnictví ke zbrani se nepodařilo prokázat - vlastník věci je neznámý.
Jelikož do dnešního dne nebyli zjištěni vlastníci nalezených věcí, jsou věci v současné době uloženy v úschově u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, kontaktní místo Brno, ulice Příční č. 31, kde budou v souladu s § 68 odst. 3 zákona uloženy po dobu 6 měsíců ode dne jejich nálezu.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle § 68 odst. 3 zákona v souladu s § 1052 a následujícími zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se vlastník nalezených věcí ve stanovené lhůtě 6 měsíců, připadají nalezené věci do vlastnictví státu.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.
Zpracoval:
npor. Ing. Iveta Rivero Ramos
kpt. Mgr. Igor Šoukal
vrchní komisař
(schváleno elektronicky)
Vyvěšeno dne: 16.12.2025
Sejmuto dne: 01.01.2026