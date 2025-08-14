Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - STARCHEVYCH Vitaliia
Č. j. KRPB-191110-29/ČJ-2024-060023-SV, STARCHEVYCH Vitaliia, roč. 1992, stp: UKR
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
Č. j. KRPB-191110-29/ČJ-2024-060023-SV Hodonín 14. srpna 2025
Počet stran: 1
Účastník řízení:
Vitaliia STARCHEVYCH, nar. 10.02.1992, st. přísl. UKR, doklad: GE317939, trv. bytem ul. Miru č. p. 125, 890 03 Zabrid-Velykobereznianskyi rai., Zakarpatska obl., Ukrajina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín, jako správní orgán věcně příslušný dle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje,
že písemnosti ze dne 10.07.2025, pod č. j. KRPB-191110-22/ČJ-2024-060023-SV (Rozhodnutí o správním vyhoštění) a č.j. KRPB-191110-23/ČJ-2024-060023-SV (Rozhodnutí o povinnosti úhrady NŘ)
adresované účastnici řízení:
jméno a příjmení: Vitaliia STARCHEVYCH
datum narození: 10.02.1992
bytem: ul. Miru č. p. 125, 890 03 Zabrid-Velykobereznianskyi rai., Zakarpatska obl., Ukrajina
je uložena k vyzvednutí na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Svatopluka Čecha 7, 695 01, Hodonín.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se písemnost považuje patnáctým dnem po jejím vyvěšení za doručenou.
nprap. Bc. Karel Herodes
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 14.08.2025
Sejmuto dne: 29.08.2025