Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Hanna BUKRIEIEVA
Č. j. KRPB-46907-44/TČ-2025-060218, Hanna BUKRIEIEVA, roč. 1994
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-46907-44/TČ-2025-060218
Brno 29.·října·2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Hanna BUKRIEIEVA, nar. 23.11.1994 v SNIHURIVKA, trv. bytem Pod plynojemem 1274/5, 180 00 Praha-Libeň, Česko. Adresa, na níž má být písemnost doručena: Pod plynojemem 1274/5, 180 00 Praha-Libeň, Česko
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno – Výstaviště, Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 27.10.2025 k čj. KRPB-46907-42/TČ-2025-060218
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Za správnost vyhotovení:
nprap. Bc. Jakub Milion
tel.974626508
jakub.milion@pcr.cz
npor. Mgr. Zdeněk Mazal
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Petr Langer
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 11.11.2025
Sejmuto dne: 12.12.2025