Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Gina STANKEVIČIENÉ
Č. j. KRPB-153071-34/TČ-2025-060218, Gina STANKEVIČIENÉ, roč. 1997
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-153071-34/TČ-2025-060218
Brno 23.prosince·2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Gina STANKEVIČIENÉ, nar. 03.01.1997, trv. bytem Ďáblická č. p. 776, Praha-Praha,. Adresa, na níž má být písemnost doručena: Ďáblická 776 Praha.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Výstaviště, Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f trestního řádu ze dne 22. 12. 2025 k čj. KRPB-153071-31/TČ-2025-060218.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Za správnost vyhotovení:
nprap. Bc. Jakub Milion
tel.974626508
jakub.milion@pcr.cz
npor. Mgr. Zdeněk Mazal
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Petr Langer
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 06.01.2025
Sejmuto dne: 06.02.2026