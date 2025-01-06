Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Gina STANKEVIČIENÉ

Č. j. KRPB-153071-34/TČ-2025-060218, Gina STANKEVIČIENÉ, roč. 1997 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno

Č. j. KRPB-153071-34/TČ-2025-060218

Brno 23.prosince·2025

SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Gina STANKEVIČIENÉ, nar. 03.01.1997, trv. bytem Ďáblická č. p. 776, Praha-Praha,. Adresa, na níž má být písemnost doručena: Ďáblická 776 Praha.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Výstaviště, Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f  trestního řádu ze dne 22. 12. 2025 k čj. KRPB-153071-31/TČ-2025-060218. 
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Za správnost vyhotovení:
nprap. Bc. Jakub Milion
tel.974626508
jakub.milion@pcr.cz  

npor. Mgr. Zdeněk Mazal
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Petr Langer
podepsáno elektronicky


Vyvěšeno dne: 06.01.2025
Sejmuto dne: 06.02.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 