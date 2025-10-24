Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Eva DOVBOR
Č. j. KRPB-79427-106/TČ-2025-060288-RB, Eva DOVBOR, roč. 1995
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Malátova 3, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-79427-106/TČ-2025-060288-RB
24. října 2025
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 tr. řádu
Adresát: Eva DOVBOR, nar. 15.02.1995 v Polsko, st. přísl. POL, trv. bytem Polsko, doručovací adresa Antonínská 549/2, Brno
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Antonínská 549/2, Brno
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, MŘ Policie Brno, Malátova 3
Doručovaná písemnost: Usnesení KRPB-79427-103/TČ-2025-060288-RB dle § 79f odst.1,3 trestního řádu ze dne 24.10.2025
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v době od 07:00 do 14:00 hodin na OAKK SKPV MŘ Brno, Malátova 3 v Brně.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
por. Boháček
Podpis doručujícího policisty
Vyvěšeno dne: 08.11.2025
Sejmuto dne: 09.12.2025