Sdělení o možnosti převzetí písemnosti Andrei Cosmin VOROVEI
Č. j. KRPB-187792-457/TČ-2021-060081-JAR, Andrei Cosmin VOROVEI, roč. 1979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-187792-457/TČ-2021-060081-JAR Brno 26. března 2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 trestního řádu ve spojení s ustanovením § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Adresát: Andrei Cosmin VOROVEI, nar. 17.02.1979, naposledy v ČR bytem Heliova 537/5, 460 01 Liberec I
Adresa, na níž má být písemnost doručena: současné místo pobytu - adresa pro doručení neznámá
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 80 odst. 1 trestního řádu, č.j. KRPB-187792-449/TČ-2021-060081
Jelikož současný pobyt adresáta není znám a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na sekretariátu Služby kriminální policie a vyšetřování – 1. oddělení hospodářské kriminality, na adrese Kounicova 24, 611 32 Brno. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Mgr. Michal Maroši
Datum: 26.03.2026
kpt. Mgr. Michal Maroši
vrchní komisař
kpt. Mgr. Michal Maroši
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 09.04.2026
Sejmuto dne: 12.05.2026