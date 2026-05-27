Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Z poškozené obviněnou
Žena nejprve naletěla falešnému vojákovi a pak sama "prala špinavé peníze".
Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality si mohou na své konto připsat další úspěšně vyřešený případ. O jejich výborné práci jsme informovali na našem webu v polovině měsíce, když se jim podařilo dopadnout falešného bankéře. A nyní se jim povedlo objasnit další kauzu - případ ženy, která si vydělávala peníze tím, že legalizovala výnosy pocházející z trestné činnosti. Nejzajímavější na této kauze je však skutečnost, že právě tato žena se stala v minulosti sama obětí podvodného jednání, kdy uvěřila legendě o vojákovi na misi OSN a zažila s ním "lásku" přes internet. Touto historkou se nechala obelstít hned dvakrát a pokaždé dotyčnému "vojákovi" naposílala stovky tisíc korun. Nyní se však dostala do opačné role. Z poškozené se stala podezřelou a vzápětí i obviněnou.
Jak se kriminalistům podařilo zjistit, žena (nar. 1970) z Českobudějovicka nejméně v pěti případech po předchozím telefonickém hovoru s dosud nezjištěnou osobou přijala na svůj bankovní účet různé částky peněz. Tyto peníze jí zasílali různí poškození, kteří se sami stali obětí podvodného jednání - např. uvěřili (stejně jako dříve sama podezřelá) legendě o romantickém vztahu s americkým vojákem nebo uvěřili legendě o nákupu dovolené na Zanzibaru či legendě o výhodném investování. Celkem se jednalo o částku přesahující půl milionu korun, kterou podezřelá přijala v několika platbách na svůj účet. Veškeré tyto peníze na základě instrukcí od neznámé osoby žena převedla do kryptoměn nebo ve prospěch jiného bankovního účtu ačkoliv věděla, že pocházejí z trestné činnosti. Za tuto "práci" měla slíbenou odměnu ve výši několika procent z převáděné částky.
Kriminalisté jí v těchto dnech sdělili obvinění ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na šest let. Obviněná žena je stíhána na svobodě.
Kriminalisté zároveň varují, abyste nevěřili cizím lidem, kteří se chtějí dostat k vašim penězům a tlačí na vás např. s historkou o tom, že jsou vaše finance v ohrožení. Buďte opatrní! Projekt KYBERRÁDCE jihočeské policie upozorňuje i na další typy kyberpodvodů. Na stránkách jihočeské policie se dočtete více.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. května 2026