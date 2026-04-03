Vyhrožoval se zbraní

Od včerejšího dne prověřují písečtí kriminalisté případ vyhrožování se zbraní starostovi jedné z obcí na Písecku. Pachatel je držitelem několika legálně držených zbraní. Jeho zadržení tak proběhlo ve spolupráci s jihočeskou zásahovou jednotkou. Muži bylo sděleno obvinění z trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Zároveň byl vyšetřovatelem podán návrh na vzetí obviněného do vazby. Na vazební řízení čeká jednapadesátiletý muž v policejní cele. V případě uznání viny hrozí obviněnému u soudu až pětiletý trest odnětí svobody. S ohledem na to, že případ je na samém počátku, nebudeme v tuto chvíli zveřejňovat žádné bližší informace.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
3. dubna 2026

