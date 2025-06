Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Víkend ve znamení opilých řidičů

České Budějovice - Alarmující výsledky dechových zkoušek, řidiči měli více než dvě promile.

Hned dva případy řidičů, kteří nadýchali přes dvě promile řešili o uplynulém víkendu policisté na Českobudějovicku. V sobotu 31. května okolo 21:00 hodiny zastavili v Budějovické ulici policisté z obvodního oddělení Týn nad Vltavou řidiče (nar. 1971) ve vozidle značky VW, který projížděl centrem Týna nad Vltavou. Provedli mu dechovou zkoušku, která opakovaně ukázala více než 2,2 promile alkoholu v dechu. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidič by měl své chování do dvou týdnů vysvětlit před soudem.

Ve druhém případě došlo pod vlivem alkoholu dokonce k dopravní nehodě. V neděli okolo 19:00 hodiny řídil muž (nar. 2003) vozidlo značky Škoda po ulici Hlubocká v Českých Budějovicích. Na křižovatce s ulicí Jubilejní pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a s vozidlem narazil do oplocení přilehlého domu. Policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu, kteří na místo přijeli, provedli řidiči dechovou zkoušku, která opakovaně ukázala hodnotu přesahující 2,1 promile. Navíc zjistili, že má muž uložen platný zákaz řízení motorových vozidel a to až do leda roku 2026. Na místě jej proto zadrželi. Případ prověřují jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Alkohol za volant nepatří. V České republice platí nulová tolerance. Pokud však řidič nadýchá více než dvě promile, je to skutečně alarmující hodnota. Lidé ovlivněni takovým množstvím alkoholu nedokáží ovládat své pohyby, mají rozdvojené vidění a často nejsou ani schopni samostatné chůze. Proto nikdy neusedejte za volant, pokud jste pili alkohol nebo jste užili jiné návykové látky!

Od počátku roku do konce května zaznamenali policisté v jihočeském kraji celkem 1754 dopravních nehod. Opilí řidiči z tohoto počtu zavinili celkem 115 nehod, tzn. přibližně každou 15. nehodu.

2. června 2025

