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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Včasný zásah

Pohotový zásah policistů a hasičů zachránil lidský život 

Včerejšího dne přijali policisté na tísňové lince oznámení o muži stojícím v okně bytu v pátém patře obytného domu na sídlišti Vajgar, který podle oznamovatele hrozí skokem z okna. 

Na místo okamžitě vyjely hlídky Policie České republiky, strážnící městské policie, jednotka Hasičského záchranného sboru i posádka zdravotnické záchranné služby. Policisté navázali s mužem kontakt. Ten jim sdělil, že svůj úmysl ukončit život mylí vážně a jako důvod uvedl svůj zdravotní stav. Zatímco s ním policisté komunikovali a snažili se získat jeho důvěru, další policisté společně s hasiči nepozorovaně vstoupili do bytu. Ve vhodný okamžik muže bezpečně stáhli z okna do bytu a zabránili tak tragédii. Následně byl muž předán do péče zdravotnické záchranné služby, která jej převezla k dalšímu odbornému vyšetření.

Tento případ je dalším příkladem výborné spolupráce složek integrovaného záchranného systému, jejchž profesionální a pohotový zásah přispěl k záchraně lidského života.

nprap. Věra Mžiková

17. července 2026

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