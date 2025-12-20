Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragický střet

Včerejší nehodu chodkyně nepřežila, zemřela v nemocnici. 

Včerejší dopravní nehoda, ke které došlo krátce před 19:00 hodinou v ulici Milady Horákové v Českých Budějovicích, má tragický konec. Řidička (nar. 2006) jela vozidlem značky Mercedes ve směru k ulici Evžena Rošického a pravděpodobně nedala přednost chodkyni (nar. 1964), která přecházela po přechodu pro chodce. Došlo ke střetu, při kterém chodkyně utrpěla vážná zranění, se kterými byla převezena do českobudějovické nemocnice. V noci bohužel zemřela. Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují českobudějovičtí dopravní policisté, kteří na místě střetu provedli řidičce dechovou zkoušku, s negativním výsledkem. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 50 000 korun. Případem se budou zabývat rovněž českobudějovičtí kriminalisté.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. prosince 2025

1 Místo dopravní nehody 2 

2 Místo dopravní nehody 

