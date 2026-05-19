Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Rušení nočního klidu
Podezřelí před policisty utíkali.
Policisté z oddělení hlídkové služby vyjížděli v neděli 17. května krátce po 23:00 hodině k oznámenému případu rušení nočního klidu v jednom domě v Českých Budějovicích. Po příjezdu se policisté na místě spojili s oznamovatelem, který uvedl, že dva muži, kteří v domě bydlí, se chovali hlučně a pravděpodobně byli pod vlivem alkoholu. Oba podezřelí v okamžiku, kdy se dozvěděli o příjezdu policejní hlídky, začali z místa utíkat. Oba policisté se za nimi okamžitě vydali a opakovaně je vyzývali, aby zastavili. Na místo dorazili i další policisté. Pronásledování pokračovalo několika ulicemi. Nakonec oba muže (nar. 2003 a 2007) policisté dostihli, zajistili a eskortovali na obvodní oddělení České Budějovice k provedení dalších úkonů. Jsou podezřelí ze spáchání přestupkového jednání. Služební funkcionář zároveň s tímto případem prověřuje, zda byl zákrok policisty proti jednomu z mužů v souladu se zákonem. Reaguje tak na videozáznam z policejního zákroku, který se objevil na sociálních sítích.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. května 2026