Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prázdniny

Jihočeský kraj - Letní prázdniny a období dovolených je tady.

Dnešním dnem začaly pro většinu dětí letní prázdniny, které se pojí s obdobím dovolených. Na daleké cesty do zahraničí se jako každý rok vydají tisíce lidí, proto vám řidiči připomínáme pár základních rad, které byste neměli opomenout. Pokud je to možné, na delší trasy je dobré, když máte možnost se v řízení s někým vystřídat. Na cestu se připravte, zjistěte si, co vás na trase čeká, například jaká omezení. Mnohdy musíte počítat s kolonami. Před jízdou si dostatečně odpočiňte a nezapomeňte si s sebou vzít dostatek pití a svačinu. Pokud se cítíte unavení, zastavte a odpočiňte si. Pokud vám není dobře, cestu odložte na později. Mnozí z vás vyrazí na výlety na kole, nezapomeňte si vzít přilbu, využívat cyklostezky, pokud je to možné. Nepřeceňujte své síly. Řidiči, cyklisté a motocyklisté by vůči sobě měli vzájemně ohleduplní. Do cíle svých cest dojeďte raději později, ale vždy v pořádku. Pokud se vydáte s dětmi koupat či sjíždět řeky na lodích nebo raftech, buďte opatrní. Nespouštějte děti z očí, při splouvání vod noste záchranné vesty. Neskákejte do vod, když nevíte, jaká je tam hloubka. Pokud budete přespávat v kempech, využijte možnosti uskladnění cenných věcí v trezoru. Ve stanech nenechávejte cennosti.

Po celé léto nás čeká mnoho preventivních akcí, budeme se těšit na viděnou s vámi například při dopravně preventivní akci Na kole jen s přilbou, Řídím, piju nealko pivo. Také u vody při preventivní akci Bezpečně u vody a mnohých dalších.

Mějte krásné léto plné zážitků a užijte si jej ve zdraví.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

27. června 2025

