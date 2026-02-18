Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pomozte s pátráním
Hledáme svědka co vyzvedl podvodně zaplacený telefon.
Policisté z Obvodního oddělení Veselí nad Lužnicí hledají důležitého svědka. Poškozená žena byla ve Veselí kontaktována videohovorem jinou ženou, která se představila, či vydávala za Kristýnu Dvořákovou. Nabídla zhodnocení finančních prostředků a zmanipulovala poškozenou k přihlášení se do bankovnictví, a to během videohovoru. Poškozená žena následně poznala, že jí z účtů zmizelo kolem 35 000 korun. Policisté zjistili, že pachatelka či pachatel, který se do účtů poškozené ženy „naboural“, převedl uvedené prostředky na účet prodejce elektroniky, kde si objednal mobilní telefon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB stříbrný v hodnotě kolem 35 000 Kč a napájecí adaptér Apple 20 W, USB-C.
Policisté dále zjistili, že objednaný telefon a příslušenství vyzvedl v prodejně v OC Palladium Praha dne 26. 01. 2026 před půl dvanáctou neznámý muž. Muže zachytily kamery. Pro policisty je důležitým svědkem, telefon mohl vyzvednout i v dobré víře, např. jako objednávku pro kamaráda…Muž se sám může přihlásit jihočeským policistům na lince 158 nebo přímo kontaktovat vyšetřovatele prap. Jiřího Štěpánka na mailu: jiri.stepanek3@pcr.cz nebo zavolat 974 238 760. Samozřejmě přijmeme i jakékoliv další svědectví, především k totožnosti muže z fotografií.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. února 2026