Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Perličky z linky 158
Zábavné a vtipné příběhy z jihočeské policejní linky 158.
Jaké vtipné, veselé či podivné případy řešili letos jihočeští policisté na lince 158? Bylo jich dost, pár nejzajímavějších jsme připravili, jako již tradičně, k silvestrovskému pobavení.
První volání se ozvalo na linku 158 z Krumlovska koncem ledna kolem třetí ráno. Ženský hlas oznamoval škrcení a napadání ze strany přítele. To zase až tak úsměvné není, jen bylo policistům divné, proč se chvílemi z telefonu mimo volání o pomoc ozývá smích, skoro až nezastavitelný chechot. Možná úřadoval alkohol, ale hlídka, která dorazila na místo, podala vysílačkou barvitější vysvětlení. V chatě se po bujarém večeru vzbudil muž a nevědomky při ulevení si, pomočil psí pelíšek. To se nelíbilo jeho přítelkyni, která ho do navlhlého pelíšku shodila a pelíšek s ním vytřela. Škrcení ani pokus o vraždu se nekonal, muž ženu praštil omylem, když se snažil opustit co nejrychleji psí pelíšek a ženu uklidnit.
V polovině února kolem poledne oznámil na linku 158 muž, že v rybníce u Vimperka je velké množství uhynulých ryb, je potřeba to prošetřit, pravděpodobně někdo otrávil vodu. Policisté naštěstí ještě před dojetím na místo dostali informaci od majitele rybníka: “Za vše může vydra, vyplašila ryby tak, že jich asi deset stresem a vysílením uhynulo.“
V polovině března oznámil rozhořčený muž krádež piva na odpočívadle dálnice D3. Nakonec se ukázalo, že šlo o zmizení rozpitého piva ponechaného na stole, když vyšel muž ven kouřit a obsluha jej při standartním úklidu stolů odnesla. Po telefonu nebyla rozumná řeč, a tak vše na místě uklidnila a vyřídila až vyslaná policejní hlídka.
Koncem března oznámila žena, že v Č. Budějovicích na Rudolfovské třídě napadla matka dítě, malé asi osmi leté. Hlídka na místě zjistila, že jde o chlapce, který zakopl, rozbil si pusu a než ho maminka ošetřila a uklidnila, tak vyváděl jako malý ďábel.
Počátkem dubna oznámila nad ránem ostraha obchodního centra v Českých Budějovicích, že se někdo vloupal do pobočky banky a podle kamer je ještě pachatel uvnitř, dosud nevyšel. Chtějí posily. Na místě policisté zjistili, že do banky vstoupili pracovníci úklidové čety v rámci objednaného generálního úklidu, ten nebyl omylem oznámen dispečinku centra. K přestřelce s gangstery tak naštěstí nedošlo.
Koncem května přijal operační důstojník oznámení o skoku muže z okna ve Studánkách. Na místě policisté skutečně našli muže, třicetiletého cizince z Indonésie, jen s trochu bolavou nohou. A co se stalo? Nechtěl jít dlouhou trasu po schodech, a tak z prvního patra zvolil zkratku oknem.
Linka 158 dokáže také přijímat tísňové zprávy SMS. Jedna z nich v polovině června kolem sedmé ráno však nebyla ani tísňová, ani nepatřila policistům. Jak zněla? „Ahoj milá Jaruško, přeji k narozkám jen to nejlepší, hlavně zdravíčko a ….“
V červenci oznámil muž z Č. Budějovic, že mu někdo zvraždil slepici, určitě ze msty. Telefonát nebyl moc kvalitní, a tak vyrazila na místo policejní hlídka. Vražda je vražda, nic se nepodceňuje. Na místě bylo po chvíli vše jasné, nebude potřeba volat mord partu, slepici dostala asi kuna, ohledání těla také nebude, oběť vraždy je totiž již v hrnci.
Koncem letních prázdnin oznámila před půlnocí na linku 158 žena, že se s přítelem přestěhovala před třemi týdny do Českých Budějovic do nového bytu, ale dějí se jim špatné věci. Policistům popisovala, že vidí siluety postav pod dekou, otevírají se jim sami od sebe šuplíky... V bytě prostě straší. Policisté v tomto směru asi nepomohou, ale myšlenka ať jdou spát jinam, zabrala. Navíc padlo rozhodnutí pozvat babičku vymítačku!
Užijme si tedy všichni v rozumné míře oslav Silvestra a pokud budou někoho zlobit šuplíky, tak doporučujeme přibrzdit s alkoholem (:-).
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. prosince 2025