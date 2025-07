Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněná trestná činnost

Táborsko – Obviněným je dvaačtyřicetiletý muž z Táborska.

Táborským kriminalistům se v uplynulých dnech, ve spolupráci s kolegy z obvodních oddělení Tábor a Sezimovo Ústí, podařilo objasnit devět případů vloupání a navíc zjistili, že muž, který má mít vše na svědomí, měl od listopadu do prosince 2024 zprostředkovávat pervitin několika osobám. Obviněným je dvaačtyřicetiletý muž z Táborska, který je policistům pro svoji trestnou minulost již dobře znám.

Policisté mu kladou za vinu, že se měl začátkem března letošního roku vloupat do osobního vozidla značky Škoda Octavia v Bechyňské ulici v Táboře. V červnu se měl vloupat do firmy v Měšické ulici v Táboře, dále do provozovny rychlého občerstvení v Soběslavské ulici v Táboře, do restaurací v Údolní ulici v Táboře a v Želči. Je obviněn i z vniknutí do osobního vozidla značky Audi v Želči. A tím výčet jeho aktivit nekončí, v červenci se měl dvakrát vloupat do školního zařízení v Světlogorské ulici v Táboře a dále do školního zařízení v Bydlinského ulici v Táboře.

Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu na poškozeném majetku za téměř 100 tisíc korun a celkovou škodu odcizením za téměř 500 tisíc korun.

V uplynulých dnech bylo usnesením zahájeno jeho trestní stíhání pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dále pro pokračující přečin krádež a pro pokračující přečin poškození cizí věci.

Uvedených skutků se dopustil i přesto, že byl za poslední tři roky za obdobný trestný čin odsouzen a potrestán.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 7. července 2025

vytisknout e-mailem