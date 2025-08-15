Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádeže kol objasněny
Ukradl pět jízdních kol, skončil v rukách kriminalistů.
Krádeže jízdních kol patří mezi častou trestnou činnost. Na Českobudějovicku jich zloději ukradnou ročně desítky. Policisté i kriminalisté na těchto případech vždy intenzivně pracují. Stejně tak tomu bylo i u pěti krádeží, ke kterým došlo postupně v době od 22. července do 11. srpna. Tehdy ještě neznámý pachatel ukradl jízdní kolo značky Spyder z kolostavu v Grünwaldově ulici. Dále páchal trestnou činnost v ulici Studentská, kde ukradl kolo značky X-Fact, v Suchomelské ulici odcizil pánské kolo nezjištěné značky, v ulici Kubatova ukradl kolo značky Pells Razzer a poslední krádež pak spáchal na Dobré Vodě, kde ukradl elektrokolo značky Apache. Celková škoda, kterou svým počínáním napáchal, přesáhla částku 54 000 korun.
Na těchto případech pracovali policisté z obvodního oddělení České Budějovice, Čtyři Dvory a také Suché Vrbné. Případy nakonec předali českobudějovickým kriminalistům, kteří v těchto dnech obvinili z výše uvedených skutků muže (nar. 1980) z Českobudějovicka. Má tak na svědomí trestný čin krádeže, za který mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Obviněný muž byl totiž za obdobný skutek v minulosti odsouzen. Kriminalisté zároveň vyhotovili podnět k podání návrhnu na vzetí obviněného do vazby.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
15. srpna 2025