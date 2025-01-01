Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Investiční podvod
Podvodník zavolal ženě, že má na investičním účtu peníze.
Na policisty se obrátila žena středního věku z Táborska s tím, že se pravděpodobně stala obětí podvodu.
Ženu kontaktoval dosud neznámý pachatel s tím, že má investiční účet s částkou přesahující 200 tisíc korun a pokud chce peníze vybrat, tak si má do počítače stáhnout aplikaci Webkey a CoinMarketCap a následně si za účelem získání těchto peněz zřídit úvěr na 34 000 korun. Žena vše dle instrukcí udělala. Peníze z úvěru byly připsány na její účet. Podvodník následně bez jejího vědomí převedl celou částku úvěru na neznámý účet.
Základní rady, jak nenaletět:
- Poznejte svého nepřítele. Seznamujte se s aktuálními hrozbami a trendy v online podvodech.
- Nikdy se nenechte od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.
- Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát neočekávaný, tak je podezřelý.
- Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo přeposíláte peníze.
- Když si nejste absolutně jisti, tak vždy raději vše ověřte jinou cestou.
- Pamatujte si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv tel. číslo, či e-mailovou adresu.
- Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete.
- Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje z vaší platební karty.
- Nesdělujte své osobní údaje.
- Nezasílejte ofocené osobní doklady.
- Nesdělujte tištěné informace z platební karty.
- Nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači.
- Nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy.
- Cizí osobě nikdy neautorizujte platbu.
- V počítači mějte nainstalovaný stále aktualizovaný antivirový program.
- V internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.
Vyzkoušejte si www.kybertest.cz a zjistěte, kde máte mezery.
Pokud se stanete obětí podvodu nebo jen pokusu o něj, kontaktujte prosím okamžitě Policii ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo kteroukoliv policejní služebnu.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 3. září 2025