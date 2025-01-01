Policie České republiky  

Investiční podvod

Podvodník zavolal ženě, že má na investičním účtu peníze. 

Na policisty se obrátila žena středního věku z Táborska s tím, že se pravděpodobně stala obětí podvodu. 

Ženu kontaktoval dosud neznámý pachatel s tím, že má investiční účet s částkou přesahující 200 tisíc korun a pokud chce peníze vybrat, tak si má do počítače stáhnout aplikaci Webkey a CoinMarketCap a následně si za účelem získání těchto peněz zřídit úvěr na 34 000 korun. Žena vše dle instrukcí udělala. Peníze z úvěru byly připsány na její účet. Podvodník následně bez jejího vědomí převedl celou částku úvěru na neznámý účet.

Základní rady, jak nenaletět:

  • Poznejte svého nepřítele. Seznamujte se s aktuálními hrozbami a trendy v online podvodech.
  • Nikdy se nenechte od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.
  • Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát neočekávaný, tak je podezřelý.
  • Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo přeposíláte peníze.
  • Když si nejste absolutně jisti, tak vždy raději vše ověřte jinou cestou.
  • Pamatujte si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv tel. číslo, či e-mailovou adresu.
  • Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete.
  • Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje z vaší platební karty.
  • Nesdělujte své osobní údaje.
  • Nezasílejte ofocené osobní doklady.
  • Nesdělujte tištěné informace z platební karty.
  • Nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači.
  • Nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy.
  • Cizí osobě nikdy neautorizujte platbu.
  • V počítači mějte nainstalovaný stále aktualizovaný antivirový program.
  • V internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.

Vyzkoušejte si www.kybertest.cz a zjistěte, kde máte mezery.

Pokud se stanete obětí podvodu nebo jen pokusu o něj, kontaktujte prosím okamžitě Policii ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo kteroukoliv policejní služebnu.

por. Bc. Lenka Pokorná    ta.pis@pcr.cz                                                                                                                                                          tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  3. září 2025     

