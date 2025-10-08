Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zase ta Anežka

Policisté již po čtvrté za čtyři týdny pátrají po dívce, která utekla z dětského zařízení. Pokud jste ji viděli, kontaktujte prosím linku 158. 

Již počtvrté za čtyři týdny hledáme pohřešovanou Anežku, která utekla včera kolem devatenácté hodiny z bytu v Řepích své pečovatelce neznámo kam. Dívka o sobě doposud nepodala žádnou zprávu. Pohřešovaná má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Dívka se nechala slyšet, že v útěcích bude i nadále pokračovat. V minulosti byla nalezena ve Stráži pod Ralskem a v Olomouci.

Pokud jste ji viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.

por. Mgr. Jan Rybanský
8, říjen 2025

