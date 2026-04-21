Zadržení hledaného muže
Kriminalisté zadrželi muže podezřelého z převaděčství.
V minulých dnech policisté v rámci extradikce, kterou zajistili policisté z Ředitelství pro mezinárodní spolupráci, předali ukrajinským kolegům dvacetiletého muže. Ten byl v lednu zadržen pražskými detektivy ve skladu logistické firmy v Unhošti na základě žádosti ukrajinského Interpolu. Dosud byl umístěn ve vydávací vazbě a toto pondělí došlo k jeho letecké eskortě na Ukrajinu.
Zatýkací rozkaz na muže byl vydán pro trestný čin nelegálního převádění osob přes státní hranici Ukrajiny, kterého se měl dopustit jako člen organizované skupiny. Za tuto činnost měl získat částku 9 000 USD. K převádění mělo docházet na státní hranici mezi Ukrajinou a Moldávií.
mjr. Jan Daněk
21.4.2026