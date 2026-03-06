Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Za pět minut dvanáct!!!
Policisté z dálničního oddělení Praha probojovali cestu kolonou řidiči, který vezl rodící ženu do porodnice. Porodila pět minut po příjezdu.
Policisté z dálničního oddělení prováděli dohled nad silničním provozem na stanovišti u Lanového mostu na Jižní spojce a jeden z řidičů u nich zastavil zcela dobrovolně. Ve vozidle se u něj totiž nacházela jeho žena, která měla již velké porodní bolesti a hrozilo, že by to do porodnice nestihli. Požádal tak policisty, aby mu vzhledem k hustému provozu pomohli a oni se tak dostali do porodnice včas. Hlídka ani na chvíli nezaváhala, událost oznámila operačnímu důstojníkovi a vyrazili na cestu do Porodnice Apolinář. V průběhu několikakilometrové cesty bezpečně a plynule projeli s vozidlem v zádech všechny kolony dopolední špičky a rodičku doprovodili až na příjem. Šťastný otec hlídce děkoval a policisté poté zjistili, že žena porodila krásnou zdravou holčičku pouhých pět minut po jejich příjezdu. Dle lékaře by v žádném případě bez jejich pomoci porod nestihli a musela by nejspíš odrodit v autě.
Policisté byli moc rádi, že díky jejich pomoci mohli takto přispět ke zrození nového života a že vše dobře dopadlo.
por. Richard Hrdina
6.března 2026