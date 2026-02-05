Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vydával se za bratra
Řidič, kterého policisté zastavili pro překročení rychlosti, se při kontrole vydával za svého bratra. Činil tak proto, že měl platný zákaz řízení, navíc odmítl i test na drogy.
Dopravní policisté z Prahy III v rámci výkonu služby zastavili řidiče motorového vozidla, který v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h jel rychlostí přesahující 65 km/h. Při projednávání přestupku řidič hlídce uvedl, že si zapomněl veškeré doklady, a bez mrknutí oka nadiktoval údaje svého bratra v domnění, že mu to projde. Policisté však jeho lest záhy odhalili, neboť porovnali tvář kontrolovaného s fotografií v evidenci řidičů podle uvedených údajů a bylo zřejmé, že se nejedná o stejnou osobu. Řidič se hájil tím, že od posledního focení výrazně zhubl, ani to však neprošlo, a tak musel s pravdou ven. Důvodem byl jeho stále platný zákaz řízení, a to až do března roku 2027. Aby toho nebylo málo, odmítl i test na přítomnost drog spojený s lékařským vyšetřením.
Případ se stal 29. ledna v dopoledních hodinách a je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
5. únor 2026