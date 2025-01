Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do kiosku

V sobotu jedenáctého ledna zadrželi policisté nedlouho po činu trojici podezřelých z vloupání do stánku potravin stojícím před obchodním centrem v Nových Butovicích.

Případ se odehrál nedlouho před půl čtvrtou ráno, kdy tísňovou linku kontaktoval oznamovatel s tím, že byl svědkem vloupání do kiosku před obchodním centrem v Nových Butovicích. Doplnil, že z místa pachatelé odjeli v modrém vozidle neznámo kam. Prověřením místa vloupání policisté zjistili, že se zakládá na pravdě a vydali se pátrat po vozidle s podezřelou posádkou. Během chvíle se jim ho podařilo objevit v ulici Jeremiášova a následně ho i zastavili. Kontrola vozidla odhalila nejen ukryté věci pocházející z vyloupeného kiosku, ale i skutečnost, že řidič jel pod vlivem drog a navíc bez řidičského oprávnění. Povedená trojice byla poté předvedena na místní oddělení policie k výslechu, který odkryl i to, jak se celé vloupání odehrálo. Zatímco jeden z podezřelých odstřihl bezpečnostní zámek na dveřích kiosku a za použití násilí se do něj vloupal, druhý z podezřelých byl nedaleko a dával velký pozor, aby je nikdo neviděl. Po vloupání následně odjeli vozidlem, které řídil třetí z „gangu“. Celková škoda přesáhla třináct tisíc korun.

Trojici bylo sděleno podezření z trestného činu krádež, za což jim v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Řidič se navíc bude zodpovídat z jízdy pod vlivem drog a bez řidičského oprávnění.

por. Jan Rybanský – 29. leden 2025

Související dokumenty Zákrok.mp4

Velikost souboru: 78,6 MB / formát MP4

