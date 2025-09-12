Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vloupání do boxů
Muž se přímo při vloupání do boxů stihl navonět, a ještě skládat Rubikovu kostku.
Kriminalistům ze 4. oddělení obecné kriminality Prahy IV se díky velmi dobré práci podařilo objasnit sérii vloupání do výdejních boxů v Praze 10. Série vloupání započala na konci května letošního roku vloupáním do výdejních boxů v ulici Vršovická. Podle kamerového záznamu je zcela zřejmé, že muž nejdříve zběžně zkoušel, jestli není některá schránka otevřená a posléze odešel a nenápadně se pak vrátil i s kovou tyčí, kterou našel opodál na zemi. Touto tyčí se snažil vloupat do několika schránek, což se mu nepovedlo, tak si vyndal nůž a další předměty, aby se dovnitř dostal. Na závěr dokonce ulomil jedny dvířka a ty taktéž použil na páčení, i přesto se mu nepodařilo nic odcizit. U výdejního boxu strávil více než hodinu a v průběhu vloupání se stihl navonět, a dokonce si přímo u již částečně vypáčeného boxu začal skládat Rubikovu kostku.
Další tři vloupání probíhali obdobným způsobem. Na Vršovickém náměstí se opět pokoušel vloupat do boxu, kdy se mu nakonec podařilo odcizit dvě krabice, v kterých bylo vodní chlazení procesoru a stojan na kytaru. K dalšímu vloupání došlo v ulici Počernická, kde se opět přineseným předmětem pokoušel vypáčit několik schránek, nicméně bezúspěšně. Poslední jeho případ, který se podařilo muži prokázat byl z konce června letošního roku. Tehdy se opět pokusil vloupat do několika schránek, ale nic si zase neodnesl.
I přestože muž při svém jednání nebyl moc úspěšný a na odcizeném zboží způsobil škodu za pouhých několik tisíc korun, na poškození samotných schránek je škoda mnohonásobě vyšší a dosahuje až bezmála padesát tisíc korun.
Kriminalisté na základě zajištěných stop, kamerových záznamů a další operativně pátrací činností zjistili totožnost podezřelého muže a postupně propojili celou sérii případů.
Krátce poté muže obvinili z trestného činu krádež vloupáním, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let.
mjr. Eva Kropáčová
12.9.2025