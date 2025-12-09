Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Víte, kdo to je?
Kriminalisté pátrají po totožnosti muže, který nekomunikuje a je již více než měsíc v psychiatrické nemocnici v Bohnicích.
Policisté neznámého muže nalezli u kontejnerů v ulici Šimůnkova v pražských Kobylisích, kde byl v silně znečištěném stavu a s hlídkou nijak nekomunikoval. Poté co lékaři vyloučili jakékoliv fyzické zraní, tak byl převezen do psychiatrické nemocnice, kde se nachází doposud. Neznámý muž žádným způsobem nemluví, dorozumívá se pouze posunky a nebo malováním obrázků. U sebe neměl žádné doklady, písemnosti ani cennosti, dle kterých by policisté dokázali zjistit jeho totožnost. Jelikož do současné doby kriminalisté již využili veškeré dostupné prostředky, šetření po jeho totožnosti také nepřineslo žádné poznatky, a tak žádají o pomoc širokou veřejnost.
Popis neznámého muže: věk přibližně 50 - 55 let, 178 centimetrů vysoký, zavalitá postava a kulatý obličej, krátké černé vlasy a šedomodré oči. Pokud ho poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho ztotožnění, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
9. prosince 2025